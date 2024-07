Tego nie zabierze komornik dłużnikowi - zmiany kwot wolnych od potrąceń. Co z egzekucją alimentów? [11.07.2024]

Co to jest kwota wolna od potrąceń?

Kwota wolna od potrąceń to część wynagrodzenia za pracę, która jest chroniona przed zajęciem przez komornika. Jest to kwota, która musi pozostać pracownikowi nawet w przypadku prowadzenia przeciwko niemu egzekucji. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dokładnie reguluje, jakie kwoty mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika, zabezpieczając przy tym minimalne środki potrzebne do życia.

Wysokość kwoty wolnej jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, każda zmiana w wysokości minimalnej płacy ma bezpośredni wpływ na kwoty, które mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika.