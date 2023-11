Tego nie wolno robić w samochodzie. Za to dostaniesz wysoki mandat [lista - 11.11.2023]

Tych rzeczy nie można robić w samochodzie. Za to grozi grzywna lub wysoki mandat

Brak zapiętych pasów w aucie - za to grozi wysoki mandat

Karą za prowadzenie auta bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jest 100 złotych mandatu i 2 punkty karne . Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kolejne 100 złotych mandatu i 4 punkty karne. w sytuacji, gdy kierowca poinformował pasażerów i nie był świadomy, że nie zastosowały się do polecenia, wtedy pasażer nie mający pasów otrzyma 100 złotych kary.

Za mocno przyciemnione szyby w aucie - mandat do 500 zł!

Według przepisów prawa - „Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zabudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.” Funkcjonariusz może nas ukarać mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych lub zatrzymać dowód rejestracyjny na czas przystosowania szyb do właściwego stanu.

Zgodnie z wytycznymi, szyba przednia i przednie szyby boczne powinny mieć współczynnik przepuszczenia światła nie mniejszy niż 70%.