Tego nie wolno robić przed snem. Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności

Długi prawidłowy sen jest bardzo ważny dla Twojego organizmu. Czasami po prostu nie mamy czasu, by odpowiednio długo się wyspać. Niektóre problemy związane ze snem fundujemy sobie jednak sami. Przeczytaj, czego należy unikać tuż przed snem. Jakich czynności nie powinniśmy wykonywać. Czego nie pić/nie jeść, by sen był prawidłowy? Na kolejnych stronach punkt po punkcie omawiamy czynniki, które źle wpływają na prawidłowy sen ▶▶

Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

Długość snu, która jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb. Przyjęło się, że jest to przedział od 7 do 9 godzin. Wielu z was zapewne dobrze wie, jak trudno - szczególnie w ciągu tygodnia pracy - zachować odpowiednią długość snu.

Dlaczego długi nieprzerwany sen jest tak ważny?

W długości snu nie chodzi tylko o to, by się wyspać i nie ziewać kolejnego dnia w pracy/szkole. W czasie snu zachodzą istotne dla naszego organizmu procesy. To między innymi odbudowa komórek, jak również wzmacnianie układu odpornościowego. Dobrze wypoczęty, wyspany organizm jest mniej podatny na różnego rodzaju infekcje. Sen jest istotny również dla zachowania prawidłowego procesu metabolizmu. Kolejnego dnia jesteśmy dobrze skoncentrowani, zadania w pracy/szkole możemy wypełniać szybciej, podnosimy zdolność do podejmowania decyzji.

Sen a pamięć. Co dzieje się w fazie REM?

Długi nieprzerwany sen jest istotny również ze względu na głęboką fazę REM (Rapid Eye Movement), która stanowi od 20 do 25 procent snu. W czasie snu bardzo istotne procesy zachodzą w mózgu. Jednym z najważniejszych jest - mówiąc w dużym uproszczeniu - przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. Mózg porządkuje wszystkie wiadomości, które przyswoił w ciągu dnia. Tworzone są ważne połączenia, budowana jest sieć pamięciowa.

To ważna uwaga dla uczniów/studentów lub osób, które przygotowują się do jakiegoś ważnego egzaminu. Pokusa przyswajania kolejnych informacji po spożyciu dwóch energetyków do 4 nad ranem jest spora. Ale czasami lepiej odłożyć książkę i dać mózgowi uporządkować informację. Do tego potrzebny jest właśnie długi i prawidłowy sen.

Czego nie robić przed zaśnięciem

Nie zawsze tylko brak czasu decyduje o tym, że nie możemy się odpowiednio długo i prawidłowo wyspać. Często sami, wykonując pewne czynności wieczorem, pozbawiamy się szansy na szybkie zaśnięcie oraz prawidłowy, zdrowy sen. Jakich zachowań unikać? Czego nie jeść/nie pić przed snem, by był prawidłowy? Sprawdźcie w naszej galerii.

Warto wiedzieć. Czym jest faza REM: faza snu, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych. W tej fazie mózg charakteryzuje się dużą aktywnością, oddech jest nieregularny, wzrasta częstość skurczów serca, pojawiają się marzenia senne. Epizody snu REM normalnie powtarzają się co 90 minut i trwają od 5 do 30 minut. U dorosłych osób zajmują od 20 do 25 procent całego snu.

