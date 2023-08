Tego nie może zabrać nam komornik. Oto lista świadczeń i rzeczy zwolnionych spod egzekucji komorniczej [lista - 23.08.2023]

Tych rzeczy nie może zabrać komornik. Oto lista przedmiotów zwolnionych spod egzekucji komorniczej

Postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane i jest ostatecznym krokiem, do ściągnięcia należności od dłużnika. Przed przystąpieniem do egzekucji, komornik robi przygotowuje spis majątku dłużnika, szukając przy tym informacji na temat kont bankowych i źródeł przychodu. Podobnie jest w przypadku świadczeń socjalnych.

W ramach postępowania, komornik prowadzi egzekucje długów na polecenie wierzyciela. Komornik może zająć praktycznie wszystkie środki, jakie wpływają na konto dłużnika. Warto pamiętać, ze komornik zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto, co w 2022 roku daje 2257,50 zł wolną od egzekucji miesięcznie.

