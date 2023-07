Te produkty pomogą zbić wysoki poziom cukru we krwi. Wiele z nich masz u siebie w domu [27.07.23 r.]

Hiperglikemia (potocznie, ale nieprawidłowo, zwana jest "wysoki cukerm") jest związana z zaburzeniem wydzielania lub działania insuliny i stanowi podstawę rozpoznania cukrzycy. Nieleczona i przewlekła hiperglikemia może powodować uszkodzenia oczu, nerek, naczyń krwionośnych, układu nerwowego czy serca. Objawy, jakie daje hiperglikemia, to między innymi:► spadek masy ciała► częste infekcje układu moczowo-płciowego► pogorszenie gojenia się ran► objawy odwodnienia► częstomocz► suchość w jamie ustnej. Jeśli masz te objawy, powinieneś udać się do lekarza w celu konsultacji i ewentualnej diagnozy choroby. Nawet jeśli nie masz żadnego z powyższych objawów, warto włączyć do diety produkty, które pomogą w obniżeniu cukru we krwi. To produkty, które są łatwo dostępne i większość masz w swojej kuchni ►►►

pixabay