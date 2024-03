Te owoce są najbardziej kaloryczne. Musisz uważać z ilością, jeśli nie chcesz przytyć [16.03.2024 r.]

Jedzenie owoców przynosi korzyści dla naszego organizmu. Powinny być one ważnym składnikiem niemal każdej diety. Zawarte w owocach składniki pomagają organizmowi prawidłowo funkcjonować.

Najbardziej kaloryczne owoce

Owoce są świetnym źródłem błonnika. Jest on niezbędny dla poprawnego funkcjonowania układu pokarmowego. Błonnik poprawia trawienie, pomaga też w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Owoce pozytywnie wpływają też na poziom cholesterolu. Dieta bogata w owoce może pomóc w chudnięciu lub utrzymywaniu prawidłowej wagi ciała. Owoce są na ogół niskokaloryczne - mają dużo wody, dają uczucie sytości. Jest jednak pewna grupa owoców, które zawierają nieco więcej kalorii. Nadal warto je spożywać, ale trzeba robić to rozważnie, jeśli zależy nam na wadze. Jakie to owoce? Sprawdźcie w galerii: