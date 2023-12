Te osoby nie powinny jeść pomarańczy - zobacz, co się może stać z organizmem [18.12.2023 r.]

Pomarańcze to stosunkowo młody owoc na europejskich stołach. Na dobre pojawiły się na Starym Kontynencie w XI wieku, sprowadzone z zamorskich krajów przez włoskich kupców. Trwało chwilę zanim pojawiły się w kraju nad Wisłą - w Polsce pierwsze owoce pojawiły się w XV wieku, ale nie były powszechnie dostępne. Do XVII wieku sprzedawano je na sztuki, a stać na kupno były tylko zamożne osoby. Osoby z mniej zasobnymi portfelami mogły kupować frykasy z pomarańczy - kawałeczki skórek, usmażone w cukrze. Bardziej popularne od pomarańczy w XVI i XVII wieku w Polsce były cytryny, które - na dworze Wazów - spożywano pod koniec XVI wieku w liczbie około 200 sztuk rocznie.

Takie jest zapotrzebowanie na witaminę C

Zapotrzebowanie dzienne na witaminę C u osób do 18. roku życia to 75 mg (chłopcy) i 65 mg (dziewczęta), zaś u dziewczynek wynosi 65 mg, a dla osób powyżej 18 lat to 90 mg (mężczyźni) i 75 mg (kobiety).