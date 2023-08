Te osoby nie mogą jeść chleba. To się dzieje z organizmem, gdy jesz chleb [lista]

To się dzieje z organizmem, gdy jemy chleb

Chleb, szczególnie ten jasny, to podstawowy składnik diety wielu Polaków. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niego śniadania i kolacji. Często jest także dodatkiem do zup i innych potraw. Niestety, jak alarmują specjaliści, coraz więcej badań pokazuje, że chleb może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób przewlekłych czy powodować chwilowe niedogodności. Te sygnały powinni wzbudzić niepokój!

Spożywanie chleba nawet w umiarkowanych ilościach może być przyczyną rozmaitych problemów zdrowotnych. Jak się okazuje, pieczywa powinny unikać nie tylko osoby, które mają problemy z tolerancją glutenu. Również osoby z nadciśnieniem powinny wykluczyć chleb ze swojej diety. Według badań przeprowadzonych w Meksyku w 2018 roku, nawet jedna porcja jasnego pieczywa tygodniowo wiązała się ryzykiem podwyższonego ciśnienia.

