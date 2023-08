"Czterej Pancerni i Pies" to kultowy serial, do którego sceny kręcono między innymi w Bydgoszczy. To tutaj odnaleźć możemy sceny, które dostrzeżemy w odcinkach:"Zamiana""Czerwona seria""Wysoka fala"i "Daleki patrol". Zdjęcia w Bydgoszczy kręcono w sierpniu i wrześniu 1968 roku.Zapraszamy na spacer śladami serialu "Czterej Pancerni i Pies". Zobaczcie zdjęcia i wideo >>>>

Archiwum Sławomira Szeligi/screen z serialu "Czterej Pancerni i Pies"