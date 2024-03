Te damskie fryzury najbardziej podobają się mężczyznom. Zobacz - oczarujesz nimi płeć przeciwną [21.03.2024]

Częste zaczesywanie i poprawianie włosów służy ku temu, by zwrócić uwagę płci przeciwnej. To typowe działanie kobiet, które chcą przyciągnąć wzrok mężczyzn. Nic dziwnego, że to jedna z pierwszych rzeczy, na które mężczyźni zwracają uwagę. Wielu z nich przyznaje również, że zapach włosów działa na nich, jak afrodyzjak.

Kobiety w wielu sytuacjach same utrudniają sobie zadanie. Starają się tworzyć wymyślne fryzury, bo myślą, że to właśnie w taki sposób przyciągną mężczyznę. Okazuje się, iż płeć przeciwna gustuje w eleganckich, ale delikatnych upięciach i ułożeniach.