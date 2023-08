Te aplikacje mają wirusy, kradną pieniądze i dane. Musisz uważać na nie w telefonach Samsung czy Huawei [11.08.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Aplikacje na smartfonach służą nam do łatwego i szybkiego korzystania z Internetu. To dzięki aplikacjom mamy szybki dostęp do mediów społecznościowych, poczty elektronicznej czy serwisów do oglądania filmów. A to dopiero początek tego co możemy mieć w telefonie. Niestety nie wszystkie aplikacje są stworzone z myślą o ułatwieniu codzienności użytkownikom. Zobaczcie, jakie aplikacje wykradają dane i pieniądze.