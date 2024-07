Taro Emir Tekin, czyli Kaya z telenoweli "Złoty chłopak". Jego mamę dobrze kojarzycie z innego serialu [4.07.24]

Taro Emir Tekin - aktorstwa uczył się w Wielkiej Brytanii

Taro Emir Tekin od młodości interesował się aktorstwem. Uczęszczał do Cambridge School of Visual & Performing Arts, kontynuował studia na University of the Arts London. Brał też udział w kursach aktorskich w Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej, studiował w Oxford School of Drama.

Na ekranie zadebiutował w produkcji Netfliksa "Narodziny imperiów: Ottoman". Sporą popularność przyniosła mu rola w serialu "Sadakatsiz". Polscy widzowie mogą go oglądać w serialu "Złoty chłopak", w którym wcielił się w rolę Kayi.