Takie właściwości ma awokado. Ten owoc poprawi twoje samopoczucie - jest idealny dla cukrzyków i nie tylko! [22.03.2024]

Awokado zaliczane jest do bardzo kalorycznych owoców. W 100 g produktu znajduje się aż 160 kcal. Głównym jego składnikiem woda – stanowi od 67% nawet do 78% miąższu. Charakteryzuje się także wysoką zawartością tłuszczu – 13-24%, natomiast zawiera małą ilość białka (1-3%), a także niewielką ilość węglowodanów (0,8-4,8%). Jego istotną zaletą jest także dużo błonnika – 1,4-3%.

Ten owoc należy do kalorycznych i wysokotłuszczowych produktów, jednak znaczną jego część stanowią niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają układ immunologiczny oraz poprawiają metabolizm. Zaobserwowano, że włączenie awokado do jadłospisu może zwiększyć wrażliwość komórek na działanie insuliny oraz obniżyć stężenie cukru we krwi.