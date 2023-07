Takie są skutki picia rumianku. To się dzieje z organizmem, gdy pijesz herbatę rumiankową [22.07.23]

Rumianek pospolity występuje niemal na całym świecie. Rośnie na łąkach, ugorach, glebach gliniastych i wilgotnych. W Polsce uprawiany jest jako roślina lecznicza. Występuje dziko na polach, łąkach i przydrożach. Roślina posiada charakterystyczny aromat. Koszyczki rumianku leczniczego, bo to one wykorzystywane są w przemyśle zielarskim, zawierają 1,5 procentu olejku eterycznego, flawonoidy, kwasy organiczne, cholinę, witaminę C, potas, mangan.