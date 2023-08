Takie są objawy niedoboru magnezu. Mamy listę przyczyn i skutków. Co jeść, gdy ma się za mało magnezu? [2.08.2023 r.] Weronika Błaszczyk

Przyczyny obniżonego poziomu magnezu mogą być różne i wynikać zarówno z niedostatecznej jego ilości w codziennej diecie, zmniejszonego wchłaniania z przewodu pokarmowego, jak i nadmiernej jego utraty z organizmu. Co warto wtedy jeść?Sprawdź wszystkie produkty ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (13 zdjęć)

Magnez to jeden z ważnych dla całego organizmu człowieka składnik mineralny. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Należy do pierwiastków występujących we wszystkich tkankach i płynach ustrojowych. Niedobór magnezu: przyczyny, objawy, skutki. Co jeść, gdy ma się go za mało? Wyjaśniamy.