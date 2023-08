Takie będą ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku [19.08.2023 r.]

Takie ulgi będą obowiązywać w 2024 roku

Ulgi podatkowe to specjalne korzyści, które są przyznawane podatnikom przez państwo w celu zmniejszenia ich obciążeń podatkowych. Oznacza to, że podatnicy mogą odliczyć pewne kwoty od swojego dochodu lub innych obciążeń podatkowych, co skutkuje niższym podatkiem do zapłacenia lub nawet zwolnieniem z pewnych rodzajów podatków.