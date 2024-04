Taki na co dzień jest Kamil Baleja. Dziennikarz Radia Zet ma prawie 2 metry wzrostu [5.04.2024] JK

Dziennikarz znany jest z publikowania zabawnych filmików, które cieszą się dużą popularnością - jego konto na Instagramie obserwuje 120 tysięcy osób, natomiast na TikToku ponad 380 tys. użytkowników.Przejdź dalej i zobacz, jaki na co dzień jest Kamil Baleja >>> AKPA Zobacz galerię (20 zdjęć)

Kamil Baleja w Radiu Zet wraz z Markiem Starybratem oraz Bartoszem Gajdą prowadzi audycję "Dzień dobry bardzo". Popularny dziennikarz od kilku tygodni bierze udział w 14. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Mierzący blisko 200 centymetrów Kamil Baleja dobrze radzi sobie w tanecznym show, a już w niedzielę, 31 marca, zaprezentuje walca angielskiego. Zobacz, jak na co dzień żyje i mieszka znany dziennikarz.