Taki jest sekret zgrabnej sylwetki Dody. Gwiazda zdradziła, jak dba o formę [zdjęcia - 18.08.2023 r.]

Taki jest sekret Dody na zachowanie figury nastolatki

Wielu internautów zastanawia się, jak to się dzieje, że mimo upływu czasu Doda wciąż wygląda jak nastoletnia dziewczyna. Jaki jest sekret jej doskonałej figury? Doda podzieliła się nim ze swoimi fanami, publikując niedawno post na swoim profilu na Instagramie. Napisała w nim tak: "Nie lubię słodyczy, jem bardzo zdrowo, zbilansowane posiłki, nie jem fast foodów, nie piję jakiś słodkich gazowanych rzeczy. Wiadomo, że każdy etap w życiu wiąże się swoimi prawami i szaleństwem, więc też zamknęłam etap imprezowania bardzo hucznie i z wielkimi rekordami. Ale od wielu, wielu lat alkohol piję raz na trzy miesiące, raz na cztery miesiące, czyli cztery razy w roku. I to też mi bardzo służy. Uważam, że kobiety po 35. roku życia powinny całkowicie zrezygnować z mięsa i z alkoholu. Ja tak zrobiłam. Jestem na diecie bezglutenowej, bez laktozy, jem ryby, z mięsa czasami dziczyznę, jeżeli mam taką ochotę, słucham się swojego organizmu. Cukru nie jem od 15 lat. Jeżeli ma ochotę na słodycze, to jem owoce, ale fruktozę do 14.00" - opowiada o swoim sposobie zachowania doskonałej sylwetki.