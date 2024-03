Taki będzie początek marca w serialu Złoty chłopak. Seyran pójdzie na studia. Ferit jest wściekły [6.03.2024 r.] JK

Ferit za namową Kazima wprowadza się do Halisa wraz z całą rodziną.Zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w pierwszych dniach marca >>>

Początek marca w serialu "Złoty chłopak" zwiastuje mnóstwo emocji. Ferit wraz z całą rodziną Seyran wprowadził się do Halisa, który nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Pomiędzy domownikami będzie dochodziło do ostrych spięć. Jak to wpłynie na relację Seyran i Ferita? Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie marca.