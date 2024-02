Taki będzie początek lutego w serialu Dziedzictwo. Seher i Yaman wrócą do siebie?! Mężczyzna w końcu pozna prawdę! [1.02.24] JK

Sytuacja pomiędzy Seher i Yamanem robi się coraz bardziej napięta. Mężczyzna usilnie poszukuje dowodów na niewinność małżonki.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w pierwszych dniach lutego w serialu Dziedzictwo >>>

Wiemy już, co wydarzy się w pierwszej części lutego w serialu "Dziedzictwo". Turecką telenowelę możemy oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku lutego. Yaman zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, czy Seher rzeczywiście jest niewinna. Gdy w końcu pozna prawdę, będzie miał do siebie żal o to, jak traktował żonę. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu.