Taki będzie koniec lutego w serialu Dziedzictwo. Seher wybaczy Yamanowi. Kiraz zginie w ramionach Alego [25.02.2024 r.] JK

Ostatnie dni lutego przyniosą widzom serialu Dziedzictwo wiele emocji.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w najbliższych dniach >>>

Do końca lutego pozostało już tylko kilka odcinków serialu "Dziedzictwo". Wiemy już, co w najbliższych dniach wydarzy się w tureckiej telenoweli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych epizodów popularnej produkcji znad Bosforu. Ali oświadczy się Kiraz, dziewczyna się zgodzi, ale w tym samym momencie padną strzały i Kiraz zginie. Yaman szczerze porozmawia z Seher, która postanowi wybaczyć mężczyźnie. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" w dniach 21-29 lutego.