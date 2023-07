Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia - 30.07.23 r.]

Kim jest Manuela z serialu Akacjowa 38?

W rolę serialowej Manueli w "Akacjowej 38" wciela się Sheyla Fariña. Hiszpańska aktorka urodziła się 12 listopada 1986 roku w mieście Tordoia w Galicji. Na swoim koncie ma wiele ról filmowych i serialowych. Zagrała też epizodyczną rolę u boku Antonio Banderasa w filmie Pedro Almodovara "Skóra, w której żyję".

Największym dotychczasowym sukcesem 37-letniej aktorki jest rola Manueli w serialu "Akacjowa 38".

W pierwszych odcinkach hiszpańskiej telenoweli dowiadujemy się, że akcja toczy się w 1899 roku. Justo próbuje zgwałcić swoją żonę Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Kobieta uderza go w głowę twardym narzędziem i jest pewna, że go zabiła. Wraz ze swoją matką Teresą, zakopują ciało w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi córkę o imieniu Innocencja, a następnie oddaje ją do przyklasztornego przytułku. Wtedy kobieta zmienia swoje imię na Manuela.