Taka może być waloryzacja emerytur 2024 - zobacz najnowsze wyliczenia. Taką podwyżkę możesz dostać [25.07.23]

Waloryzacja emerytur w 2024 - jak to jest liczone?

Zgodnie z ostatnią nowelizacją budżetu zmieniono wskaźnik inflacji - w ujęciu średniorocznym ma ona w Polsce wynieść 12 proc. (wobec 9,8 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej). Dla emerytów ważna jest jeszcze jedna wartość - chodzi o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów za rok 2023. To głównie na jego podstawie wyliczana będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku (drugą wartością braną przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji jest realny wzrost przeciętnych płac). Tzw. inflacja emerycka wyniesie - według prognoz - 12,3 proc. Oznacza to, że waloryzacja emerytur wyniesie co najmniej tyle.