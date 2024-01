Taka jest prywatnie Edyta Folwarska. Autorka erotyków i prezenterka Polo TV wystąpiła w "Królowej Przetrwania" [zdjęcia - 7.01.2024 r.]

Taka jest prywatnie Edyta Folwarska. Pisarka i gwiazda Polo TV wystąpiła w show "Królowa Przetrwania"

Edyta Folwarska z Polo TV. Tak jest prywatnie uczestniczka programu "Królowa Przetrwania"

"Królowa Przetrwania" w TVN 7. Nowe show z kontrowersyjnymi uczestniczkami

"Królowa Przetrwania" to reality show, które zostało nagrane w Tajlandii. Do dżungli pojechało 12 influencerek znanych z internetu i telewizji. Wśród nich wiele kontrowersyjnych postaci, m.in. Marta Linkiewicz, Natalia Janoszek, Ewelona, czy Aneta Glam. Uczestniczką show jest także Edyta Folwarska, pisarka i dziennikarka stacji Polo TV. Zobaczcie w naszej galerii, jaka jest prywatnie Edyta Folwarska. Czy to ona otrzyma tytuł "Królowej Przetrwania"?