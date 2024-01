Taka jest prywatnie Edyta Folwarska. Autorka erotyków i prezenterka Polo TV wystąpiła w "Królowej Przetrwania" [zdjęcia - 6.01.24 r.]

Taka jest prywatnie Edyta Folwarska. Autorka ...

"Królowa Przetrwania" to nowe show emitowane na antenie TVN 7. 12 influencerek ze świata internatu i telewizji pojechało do dżungli, aby zawalczyć o tytuł "Królowej Przetrwania". Obok takich postaci, jak Natalia Janoszek, Ewelona, czy Marta Linkiewicz, jest Edyta Folwarska - pisarka i dziennikarka znana z Polo TV. Celebrytka już zdążyła popaść w konflikt z niektórymi uczestniczkami. Czy to właśnie jej przypadnie tytuł "królowej przetrwania"? Tego dowiemy się z odcinków show.Zobaczcie w naszej galerii, jaka jest prywatnie Edyta Folwarska. Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Instagram