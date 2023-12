Taka będzie pensja minimalna w 2024. Tyle musi ci zapłacić pracodawca - mamy wyliczenia [2.12.2023 r.]

Pensja minimalna 2024 - będzie rekordowa podwyżka

Dwie podwyżki w ciągu roku

Rada Ministrów w przyjętym we wrześniu rozporządzeniu określiła wysokość najniższego wynagrodzenia w Polsce, które będzie obowiązywało w 2024 roku. Od 1 stycznia pensja minimalna w Polsce wyniesie 4242 złotych brutto. Przypomnijmy, że obecnie pensja minimalna to 3600 zł brutto, a to oznacza, że styczniowa podwyżka wyniesie ponad 600 złotych.