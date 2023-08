Tak zmieniła się Katarzyna Paskuda. Była na okładkach "Playboya", grała w "Złotopolskich" [zdjęcia]

Te role Katarzynie Paskudzie przestały odpowiadać

Katarzyna Paskuda urodziła się w 1979 roku w Płocku. W latach 90. zamieszkała w Warszawie. Jej kariera w modelingu oraz aktorska rozwijała się od przełomu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych.

Paskuda po roli w "Złotopolskich" dostała sporo propozycji pojawienia się w znanych produkcjach. Występowała między innymi w serialu "Samo życie", " Karierze Nikosia Dyzmy" i "Tygrysach Europy". W wywiadzie z Adrianem Majchrzakiem w ramach cyklu "Z gwiazdami" przyznała, że zapraszanie ją do ról dziewczyn, które mają w filmach jedynie ładnie wyglądać lub pokazać ciało jej nie odpowiadało. - Tych ról dostawałem sporo, ale to były głównie role kochanek, kurtyzanek, dziewczyn, które najlepiej żeby się przeszły i pokazały gołe piersi i poszły. Z jakimiś krótkimi i nieznaczącymi kwestiami do powiedzenia. To było coś, co miało robić atrakcję filmowi, czyli najlepiej się rozebrać - powiedziała w wywiadzie.