Tak zmieniła się Joanna Jabłczyńska, czyli Marta z "Na Wspólnej". Kiedyś śpiewała w "Fasolkach" [31.07.2023 r.]

Z m.in. tych produkcji znamy Joannę Jabłczyńską

Popularność i rozpoznawalność przyniosły jej role w serialu "Klan" (lata 1999-2002) oraz "Na wspólnej", gdzie występuje od 2003 roku jako Marta Konarska (Hoffer). W 2000 roku wystąpiła jako Józia w filmie fabularnym pt. "Wyrok na Franciszka Kłosa". Na swoim koncie ma także role w innych filmach: "Powiedz to, Gabi" (jako Gośka, 2003 rok), "Nigdy w życiu (Tosia, 2004 rok), "Tylko mnie kochaj" (kelnerka, 2006 rok), "Kto nigdy nie żył..." (Marysia Sypniewska, 2006 rok), "Nadzieja" (dziewczyna w budce telefonicznej, 2006 rok), "Dlaczego nie!" (Monika, 2007 rok).

Kariera Joanny Jabłczyńskiej poza planem filmowym

W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego , po czym w 2014 uzyskała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz dodatkowo ukończyła studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych w Akademii Leona Koźmińskiego. We wrześniu 2016 podjęła kolejne studia podyplomowe, tym razem z dziedziny prawa amerykańskiego . Od października 2015 wykładała na studiach podyplomowych w dziedzinie prawa medialnego i autorskiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W okresie 2016–2019 współwłaścicielką i radcą prawnym w warszawskiej kancelarii Mecenat Warszawski, a po jej opuszczeniu w 2019 założyła własną kancelarię prawną w Warszawie.

