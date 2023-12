Tak zmienił się Cezary Pazura - metamorfoza na zdjęciach. Celebryta do dziś zachwyca swoim talentem! [2.12.23 r.]

Cezary Pazura to polski aktor filmowy, teatralny i serialowy. Wiele osób kojarzy go również z występów kabaretowych, gdzie za każdym razem zachwyca swoim humorem. Jego głos możemy usłyszeć w polskich przekładach światowych hitów. Wielu widzów już po kilku słowach wie, że to Pazura! W naszej galerii zobaczysz, jak zmienił się Cezary Pazura od początku swojej kariery. ▶▶

archiwum PPG