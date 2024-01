Tak wygląda wewnątrz sortowni odpadów ProNatury - najnowocześniejszej w kraju

Sortownia ProNatury przy ul. Prądocińskiej to olbrzymia, wysoka na 15 metrów hala. W środku plątanina taśmociągów, maszyn, schodni i kładek. Przejście ludzką nogą całek tej konstrukcji i obejrzenie wszystkiego zajmuje około trzydziestu minut. Maszyn jest tu około dwustu. Największa to sito bębnowe, które waży 60 ton!

Prawie w całości pracują tu maszyny

- Nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwia m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym oraz różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem zgodnego z założeniami wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych kształtującym się na najwyższym możliwym poziomie ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów - podkreśla Piotr Kurek, rzecznik spółki ProNatura.

Wielu pracowników tu nie zobaczymy, bo wszystko odbywa się automatycznie. Kilka osób zajmuje się komputerowym programowaniem i nadzorowaniem pracy instalacji. W samej hali proces zaczyna się od zapakowania śmieci do rozrywacza worków. Tym zajmuje się olbrzymia ładowarka obsługiwana przez jednego kierowcę. Potem pracę przejmują prawie w całości maszyny. Koniec procesu to sprasowane baloty z różnymi rodzajami tworzyw sztucznych, które czekają na odbiorców.

Inwestycja z dofinansowaniem

W połowie maja 2020 r. spółka zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Projektu „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”. Projekt dofinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość inwestycji to ponad 89 mln zł netto, z czego dofinansowanie to ponad 41 mln zł.