Tak wygląda po metamorfozie Agnieszka Kotońska z Googlebox. Zobaczcie zdjęcia [11.08.2023]

Agnieszka Kotońska z "Googlebox. Przed telewizorem" to już nie kobieta plus size. "Agnieszka Kotońska do 40-stki nie miała problemów z otyłością i wahaniem wagi. I choć miała duży apetyt na wszystko, nie musiała liczyć kalorii, do niczego nie było jej to potrzebne. Po 40-stce wszystko się jednak zmieniło. Zaczęła momentalnie tyć" - czytamy w "Chodzieżaninie". [przycisk_galeria] Z miesiąca na miesiąc robiła się coraz tęższa. - Czułam, że się starzeję i przypominam własną babcię, ale nie byłam zakompleksiona - opowiadała. W pewnym momencie powiedziała jednak dość. - Było to wtedy, kiedy nie zmieściłam się w ulubione spodnie, które nie przeszły mi przez... nogi. To był dla mnie sygnał, że idę w złym kierunku - wyznała. Zobaczcie, jak Agnieszka Kotońska z Googlebox wyglądała przed i po metamorfozie >>>>

AKPA/ Podlewski