Tak wygląda narzeczona Skiby, Karolina Kempińska bez makijażu. Naturalna uroda i kobiecie piękno [zdjęcia - 4.08.23 r.]

Popularność modelki jest coraz większa

Internauci docenili naturalną urodę pani Karoliny

"Kiedyś wyjście do grupy ludzi bez podkładu wydawało mi się czymś trudnym, teraz pokochałam się w tej młodziej, delikatniejszej wersji i wolę tak chodzić 90 procent czasu. Chyba miłość tak działa na człowieka. Poza tym makijaż dobrze wykonany dodaje urody, nie można zaprzeczyć, ale niepasujący do jej typu potrafi nas oszpecić" - pisała na Instagramie Karolina Kempińska.

Kim jest Skiba?

Krzysztof Skiba urodził się 7 lipca 1964 roku w Gdańsku, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące. W młodości trenował judo, natomiast w latach 80. był zaangażowany w działalność antykomunistyczną, za co wielokrotnie zatrzymywały go Służby Bezpieczeństwa. W 1985 roku podczas Festiwalu w Jarocinie został zatrzymany przez Milicję Obywatelską, a następnie trafił do więzienia na trzy miesiące. W 1988 roku dołączył do zespołu Big Cyc, w którym jest wokalistą, a także autorem tekstów. Największe przeboje Big Cyca to "Każdy facet to świnia", "Rudy się żeni", "Dres" czy "Makumba".