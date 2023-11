Tak wygląda letniskowy dom Kasi i Andrzeja Gąsieniców z Gogglebox. Mamy zdjęcia wnętrz [9.11.2023]

Gwiazdy Gogglebox budują nowy dom

Kasia i Andrzej Gąsienicowie są znani z Gogglebox. Przed telewizorem, gdzie występują od kilku lat. Małżeństwo mieszkające na co dzień w Zakopanem dołączyło do obsady popularnego programu w dziewiątym sezonie. Widzowie cenią ich za poczucie humoru i pozytywne nastawienie do świata.

Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się z fanami swoim życiem prywatnym. Na wielu zdjęciach możemy zobaczyć, jak wygląda ich dom w Zakopanem. Wnętrza urządzone są w iście góralskim stylu, a całość dopełniają dodatki, które można podziwiać w całym domu.

Czytaj więcej expressbydgoski.pl: Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Oto wyliczenia netto płacy minimalnej