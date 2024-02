Tak wygląda dziś 56-letnia Pamela Anderson. Mocny makijaż? To już przeszłość - zdjęcia [7.02.24 r.]

Pamela Anderson w nowym filmie

Pamela Anderson dostała główną rolę w filmie pt. "The Last Showgirl", którego reżyserką jest Gia Copolla - wnuczka Francisa Forda Copolli. Opowie on o tancerce po pięćdziesiątce, która po wielu latach traci pracę. Kobieta próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji i naprawić relacje z córką. Obok Pameli Anderson na ekranie pojawią się Jamie Lee Curtis i Dave Bautista. Prace nad filmem niedawno się zakończyły, ale data premiery nie jest jeszcze znana - donosi portal people.com.