Tak wygląda córka Macieja Stuhra, Matylda. Kim jest i co robi? [23.01.24]

Maciej Stuhr, znany polski aktor, pojawił się niedawno na premierze filmu "Fuks 2" razem ze swoją córką, Matyldą Stuhr. Warto wspomnieć, że Matylda to jedyna córka aktora, z którą przez pewien czas utrzymywał trudne relacje. Obecnie Matylda ma 24 lata, a kiedy miała 14 lat, doszło do rozwodu między jej rodzicami, co wpłynęło negatywnie na ich stosunki. Na zdjęciu Matylda Stuhr i Maciej Stuhr na premierze filmu pt. "Fuks 2" w styczniu 2024 rokuZobaczcie, jak wyglądała Matylda Stuhr jako mała dziewczynka i jak wygląda obecnie ►

AKPA/Mieszko Piętka