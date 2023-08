Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [2.08.23 r.]

Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Tak wygląda teraz żona Roberta Lewandowskiego

Media spekulowały o tym od dawna. Teraz rozwiała wszystkie wątpliwości. Anna Lewandowska przyznała się do operacji plastycznych. Co poprawiła sobie żona Roberta Lewandowskiego? Jak zdradziła niedawno, była to "najlepsza decyzja w jej życiu".

Lewandowska zarzekała się, że nie ingerowała w swoją urodą. Jednak jak przyznała w rozmowie - kilkukrotnie wstrzyknęła sobie botoks. To jednak nie koniec. Jak się okazuje, trenerka personalna i żona Roberta Lewandowskiego ma za sobą operację piersi. Lewandowska przyznała, że zrobiła implanty piersi po wykarmieniu piersią dwóch córek. Trenerka uważa, że była to jedna z najlepszych decyzji w jej życiu.

