Tak włamywacze oznaczają mieszkania przed okradzeniem - zobacz, co znaczą symbole złodziei [14.04.24]

Złodzieje nie mają wakacji i korzystają z każdej okazji, typując i wybierając swoje cele. Warto zachować czujność, jeśli pozostawiamy swój dom czy mieszkanie opuszczonymi. W tym czasie w pobliżu mieszkań mogą pojawiać się tajemnicze znaki. Niewykluczone, że właśnie są to symbole, jakimi posługują się złodzieje. Ostatnio na Facebooku przybyło wpisów i postów, w których internauci wzajemnie ostrzegają się przed znakami i symbolami, które pojawiają się w pobliżu drzwi do ich mieszkań czy domów. Przed włamywaczami przestrzega również policja. Jeśli zobaczysz takie znaki, bądź ostrożny - w galerii artykułu wyjaśniamy, co one oznaczają. Na ostatnich slajdach galerii publikujemy również ostrzeżenia, jakie pojawiły się na grupach na Facebooku.Zobacz symbole, jakimi posługują się włamywacze i poznaj ich znaczenie >>>

Marcin Makówka, zdj. ilustracyjne