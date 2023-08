Tak ubiera się Ola Kwaśniewska - córka byłego prezydenta. Zobacz jej stylizacje - zobacz zdjęcia [26.08.2023]

Aleksandra Kwaśniewska i jej stylizacje

Córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich jakiś czas temu w rozmowie z Jastrząb Post wyznała, że nie przywiązuje specjalnie uwagi do mody i absolutnie nie czuje się autorytetem w tej dziedzinie. Dla wielu może być to dużym zaskoczeniem, bo kreacje, w których pojawia się córka byłego prezydenta RP potrafią przyciągnąć uwagę. Jak wyznała Ola Kwaśniewska, za zakupami ciuchów nie przepada, nie śledzi też za bardzo aktualnych modowych trendów. Jej zdaniem świat mody to niepotrzebne napędzanie konsumpcjonizmu. W tym samym wywiadzie zaznaczyła, że stawia na ubrania, które są ekologiczne i będą jej długo służyć, nie stroni też od kupowania używanych ubrań. Jak ubiera się Aleksandra Kwaśniewska? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii: