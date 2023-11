Tak ubiera się Danuta Stenka. Oto eleganckie stylizacje cenionej aktorki - zdjęcia [18.11.23 r.]

Gdybyśmy musieli jednym słowem określić stylizacje Danuty Stenki z pewnością byłaby to elegancja. Aktorka przyznała kiedyś w wywiadzie, że na co dzień preferuje wygodę. Podstawą dla niej jest to, by czuć się sobą oraz by ubranie, które nosi było "ubraniem", a nie "przebraniem"...