Tak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz jej stylizacje nie tylko na lato - zdjęcia [14.08.2023 r.]

Agnieszka Woźniak-Starak przyznała w jednym z wywiadów w TVN, że ma w swojej garderobie bardzo dużo ubrań. Choć część sprzedaje lub oddaje, to wiele z nich kolekcjonuje, by wyciągnąć po latach. Dziennikarka dodała, że uwielbia łączyć starą garderobę z nową . Stara się również dobierać takie ubrania, które są ponadczasowe. Choć nad taką ilością ciuchów trudno zapanować, zapewnia, że w jej garderobie panuje porządek.

Prywatne życie Agnieszki Woźniak-Starak

Jakie wykształcenie ma Agnieszka Woźniak-Starak?

W czerwcu stacja TVN poinformowała, że Agnieszka Woźniak-Starak przestanie być prowadzącą program "Dzień dobry TVN" (z programem pożegnali się również Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Sołtysik, Anna Kalczyńska i Małgorzata Ohme). Jak zaznaczono, przed dziennikarką i prezenterką nowe zadania.

Agnieszka Woźniak-Starak współpracę z grupą TVN rozpoczęła w 2013 roku. W tym czasie oprócz "Dzień dobry TVN" współtworzyła takie programy, jak "Ameryka Express", "Na językach", czy "Big Brother". Na początku swojej kariery pracowała między innymi w Radiowej Jedynce i TVP (między innymi "Kawa czy herbata?", "Pytanie na śniadanie", "Bitwa na głosy"). Była konferansjerką podczas Krajowych Festiwali Piosenki Polskiej w Opolu, które organizowała TVP.

Agnieszka Woźniak-Starak w zimowej stylizacji AKPA

