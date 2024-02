Tak świętowano w Bydgoszczy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych [zdjęcia]

- W Bydgoszczy jest zarejestrowanych ponad 1000 organizacji pozarządowych, aż 200 z nich z nami współpracuje - mówi Dorota Glaza, dyrektor Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. - Drugie śniadanie III sektora to był dobry czas, by dowiedzieć się więcej o idei 1,5 % podatku, ale też okazja do bliższego poznania się, nawiązania współpracy i posłuchanie o dobrych praktykach właśnie w kwestii pozyskiwania 1,5%.