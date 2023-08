Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia [13.08.2023]

Dominika Kulczyk najbogatszą Polką

Dominika Kulczyk to kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka. Zobaczcie w naszej galerii.

"W porównaniu z zeszłym rokiem jej majątek urósł o kolejne 700 mln zł. Wszystko za sprawą kursu akcji Polenergii, który w ciągu roku podskoczył o kilkanaście procent. Udziały w największej prywatnej grupie energetycznej w kraju to właściwie jedyny biznes, jaki córka odziedziczyła po zmarłym w 2015 r. ojcu Janie Kulczyku" - wskazuje tygodnik Wprost, cytowany przez TVP Info.

Bogata działalność Dominiki Kulczyk

Dominika Kulczyk to założycielka i prezeska Kulczyk Foundation - fundacji przeciwdziałającej dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie.

"Poprzez działalność tego podmiotu współpracuje z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, wdrażając zmiany społeczne oparte na zrównoważonych rozwiązaniach, które nazywa "Efektem Domina" - informuje www.kulczykfoundation.org.pl.

Dominika Kulczyk to inicjatorka powstania pierwszego na świecie raportu poświęconego problemowi ubóstwa menstruacyjnego. Jest autorką ponad 60 filmów dokumentalnych, powstałych we współpracy z CNN International (w ramach "The CNN Freedom Project") i TVN Discovery (serial dokumentalny "Efekt Domina"), poruszających problemy globalnej dyskryminacji i niesprawiedliwości.

Najbogatsza Polka to pomysłodawczyni akcji społecznej "Czułość i Wolność" i propagatorka idei czułej rewolucji, mającej na celu przywrócenie równowagi pomiędzy pozycją kobiet i mężczyzn na świecie.

Lista działalności Dominiki Kulczyk jest długa. Najbogatsza Polka to:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding,

Rady Nadzorczej Polenergia S.A.,

współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values.

W 2018 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz dzieci odznaczona została Orderem Uśmiechu. Od 2015 r. pełni funkcję ambasadorki SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce.