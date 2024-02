Tak prywatnie wygląda Ekin z serialu Zakazany owoc. Wyrzeźbiona klata i sześciopak na brzuchu [3.02.24] JK

Jakiś czas temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Ceyhun Mengiroglu, który wciela się w rolę Ekina. Zanim rozpoczął karierę aktorską, spełniał się jako model. Co jeszcze wiemy o serialowym Ekinie? Zobacz, jak Ceyhun Mengiroglu wygląda na co dzień. Prezentujemy prywatne zdjęcia aktora.