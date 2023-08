Tak nawłoć działa na organizm. Mamy listę właściwości prozdrowotnych tej rośliny [6.08.23 r.]

Nawłoć pospolita ze względu na żółte kwiaty nazywana jest polską mimozą, złotą rózgą lub złotnikiem. Rośnie na poboczach dróg, suchych łąkach, miedzach pól oraz w lasach. Osiąga wysokość do 100 cm. Rozsiewa się za pomocą nasion przenoszonych m.in. przez owady i wiatr. Szybko się rozrasta.

Jakie właściwości ma nawłoć pospolita?

Polska mimoza ma szerokie właściwości zdrowotne. Stosujemy ją m. in. by pomóc skórze, trawieniu, nerkom czy włosom W poniższej galerii poznaj właściwości nawłoci i działanie tej rośliny na nasz organizm.

Jak stosować nawłoć?

Nawłoć możemy stosować wewnętrznie, np. w formie naparu czy herbaty. Możemy też używać zewnętrznie do przemywania, okładów, płukania skóry głowy.

Z nawłoci możemy zrobić po prostu napar. Używamy zarówno kwiatów, jak i liści oraz pąków. Jedną łyżkę suszonej nawłoci lub 2 łyżki świeżej, rozdrobnionej zalewamy 200 ml wrzącej wody. Napar nadaje się nie tylko do picia, ale też do użytku zewnętrznego, na otarcia, uszkodzenia skóry oraz zranienia, by zmniejszyć krwawienie.