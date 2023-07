Tak należy się zachować przy ataku bezpańskiego psa. Mamy listę zasad postępowania [30.07.23 r.]

Pies reaguje na ruchy, dlatego unikaj gwałtownych ruchów , które mogą go zaniepokoić lub prowokować do agresji. Trzymaj ręce blisko ciała i unikaj nagłych gestów. Spokojne i powolne poruszanie się może pomóc utrzymać psa na dystans.

Jeśli masz przy sobie jakikolwiek przedmiot, który może ci pomóc w sytuacji ataku psa, możesz go wykorzystać jako osłonę lub narzędzie odstraszające. Może to być kij, plecak, parasol czy inny przedmiot, który spowoduje odwrócenie uwagi psa lub stanowić barierę między tobą a nim. Jeśli pies zaczyna cię atakować, ważne jest, abyś jak najlepiej się bronił, minimalizując ryzyko obrażeń. Chroń takie obszary jak twarz, gardło i brzuch. Staraj się nie ranić psa, jeśli to możliwe, ponieważ może to jeszcze bardziej go pobudzić. Wykorzystaj swoje umiejętności samoobrony i szukaj pomocy innych osób w pobliżu.

Stań, nie uciekaj.

Nie patrz psu w oczy.

Nie okazuj strachu.

Nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli jest duży, bo gdy skoczy na ciebie, może Cię przewrócić.

Stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwali Ci utrzymać równowagę.

Staraj się przyjąć pozycję żółwia. Ochronisz te części ciała, które zwykle gryzie pies

.