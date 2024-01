Tak na co dzień wygląda Suna z serialu Złoty chłopak. To prawdziwa piękność z Turcji [17.01.2024]

Zobacz wideo: Złoty chłopak odcinek 93. Ferit dowiaduje się, co Kazim chce zrobić z Seyran. Pięści pójdą w ruch!

Złoty chłopak to nowy turecki serial

Seriale znad Bosforu cieszą się coraz większą popularnością wśród widzów nie tylko w naszym kraju, ale również w innych europejskich państwach. Złoty chłopak to najnowsza turecka produkcja, którą można obecnie oglądać na antenie Telewizji Polskiej.

Suna z serialu Złoty chłopak prywatnie

Główną bohaterką tureckiej telenoweli jest Seyran, która została wciągnięta w niechciane małżeństwo z Feritem. Serialową siostrą kobiety jest Suna . W rolę nieco wycofanej i cichej dziewczyny wciela się Beril Pozam . Co o niej wiemy?

Beril Pozam na co dzień zupełnie nie przypomina swojej serialowej postaci. Aktorka jest bardzo popularna nad Bosforem, a jej konto na Instagramie obserwują 2,3 mln osób. To właśnie tam możemy podejrzeć, jak żyje i wygląda na co dzień. Serialowa Suna zachwyca urodą i pewnością siebie. Zobacz aktorkę na prywatnych zdjęciach.