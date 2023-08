Tak musisz przechowywać żywność w lodówce, żeby się nie zepsuła. Oto 5 sprawdzonych trików [2.08.23 r.] OPRAC.: (iwo)

Lodówka, bez której nikt z nas nie jest w stanie się dziś obyć, spełni swoją rolę właściwego chłodzenia pożywienia, jeśli produkty będziemy przechowywać na odpowiednich półkach. I nie jest to przesada! Zdarzyło się wam, że włożyliście rukolę lub roszponkę, albo i sałatę w przypadkowym miejscu w lodówce, a następnego dnia ta zielenina nie nadawała się do jedzenia, bo była zbyt zmrożona, a po wyjęciu natychmiast zwiędła? No właśnie! Powód jest jeden - trzeba wiedzieć, co gdzie w lodówce położyć. Tak samo dotyczy to mięsa, serów i twarogów czy popularnego sernika. Zobacz, na jakich półkach w lodówce winny leżeć twoje produkty, aby zachowały odpowiednie właściwości i się nie zepsuły.