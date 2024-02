Tak mieszka Wojciech Szczęsny i jego wybranka, Marina, w hiszpańskiej Marabelli - zobacz zdjęcia [7.02.2024 r.]

Luksusowe detale i oszałamiający taras

Zdjęcia można oglądać na Instagramie - zobaczysz je też w naszej galerii

Na profilu Instagrama żony Szczęsnego pojawiło się hasło "Hello home". Zobacz, jak para prezentuje się na najnowszych ujęciach. Ostatnio Marina podzieliła się zdjęciem z ogromnym basenem z widokiem na miasto, a na tarasie pojawiły się białe leżaki z przygotowanymi ręcznikami. Okolicę zdobią ponadto biała posadzka, przeszklone ogrodzenie i zadbany trawnik - to wszystko tworzy idealne miejsce do zabawy dla syna pary.