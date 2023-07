Tak mieszka Sylwia Peretti. Bogactwo w najwyższym tego słowa znaczeniu [zdjęcia]

Ekskluzywna posiadłość Sylwii Peretti. Tak mieszka "Królowa życia"!

Sylwia Peretti popularność zyskała dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Na co dzień celebrytka mieszka w pięknej willi na przedmieściach Krakowa. Mało kto pamięta, że gwiazda debiutowała w "Kuchennych rewolucjach" Magdy Gessler. Miało to miejsce w 2011 roku.

Do show Magdy Gessler, Peretti zgłosiła się z byłym mężem. Ich lokal "U Jędzy" nie przynosił oczekiwanych zysków. Jak po latach wspomina celebrytka, spotkanie z Gessler minęło w bardzo niemiłej atmosferze. - "To było jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu" - wspominała w wywiadach.

Koniecznie przeczytaj: Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania?