Tak mieszka Roksana Węgiel. Nastolatka i Kevin Mglej niedługo biorą ślub! - zdjęcia [8.03.2024 r.] KP

Na co dzień artystka mieszka w pięknym apartamencie w centrum Warszawy. Szarość, czerń i biel to kolory, które dominują w jej wnętrzach. Na uwagę zasługuje również wygodna sofa. W apartamencie wraz z Węgiel mieszka jej narzeczony, Kevin Mglej. Piosenkarka i producent muzyczny od jakiegoś czasu są zaręczeni i jak ujawnili niedawno, planują rychły ślub. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Roksana Węgiel. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> PPG Zobacz galerię (10 zdjęć)

Zwyciężyła pierwszą polską edycje programu "The Voice Kids". Następnie zajęła pierwsze miejsce na Eurowizji dla dzieci. Roksana Węgiel to niekwestionowana nastoletnia gwiazda polskiej sceny muzycznej. Artystka ma obecnie 19 lat, narzeczonego i plany na ślub. Występuje też w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" i póki co spisuje się niesamowicie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Roksana Węgiel.